Купить машину Chery на Ozon теперь может любой автолюбитель России

Как сообщает пресс-служба бренда, бесплатную доставку купленных на Ozon автомобилей можно оформить практически в любую точку России, если, правда, туда сможет проехать автовоз. Доставка в выбранный населенный пункт займет от 1 до до 38 дней в зависимости от федерального округа.

На Ozon все так же доступен для приобретения весь «бензиновый» модельный ряд Chery — кроссоверы Tiggo 4 Pro, Tiggo 7 Pro Max, Tiggo 8 Pro, Tiggo 8 Pro Max и седан Arrizo 8. А вот автомобили с гибридной силовой установкой можно купить только у дилеров лично.