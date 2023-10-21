Купить машину Chery на Ozon теперь может любой автолюбитель России

Фото: Chery
Компания Chery объявила о расширении географии онлайн-продаж автомобилей на маркетплейсе Ozon. Раньше совершить покупку с доставкой на дом могли только москвичи.
Александр Пономарев

Как сообщает пресс-служба бренда, бесплатную доставку купленных на Ozon автомобилей можно оформить практически в любую точку России, если, правда, туда сможет проехать автовоз. Доставка в выбранный населенный пункт займет от 1 до до 38 дней в зависимости от федерального округа.

На Ozon все так же доступен для приобретения весь «бензиновый» модельный ряд Chery — кроссоверы Tiggo 4 Pro, Tiggo 7 Pro Max, Tiggo 8 Pro, Tiggo 8 Pro Max и седан Arrizo 8. А вот автомобили с гибридной силовой установкой можно купить только у дилеров лично.

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21 октября 2023
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