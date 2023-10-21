Решения Путина — в жизнь: Минпромторг составил список рекомендованных для госзакупок автомобилей

Фото: Global Look Press
Исполняя волю Президента РФ о пересаживании госчиновников на авто отечественного производства, о чем уже писал портал «АвтоВзгляд», Минпромторг рекомендовал государственным и муниципальным служащим использовать в служебных целях автомобили марок LADA, Aurus, УАЗ, «Москвич», Evolute и Haval. При закупках именно им должен отдаваться приоритет. По мере выхода на рынок новых моделей российского производства список планируется обновлять.
Александр Пономарев

– На сегодняшний день Минпромторгом России рекомендована закупка следующих моделей легковых автомобилей: брендs LADA (модели Vesta, Vesta SW Cross, Granta, Niva Travel, Niva Legend), УАЗ («Патриот», «Пикап», «Профи», «Хантер», СГР), Aurus (Senat, Komendant), «Москвич» (3, 3е, 6), Evolute (I-Pro, I-Joy, I-Sky), Haval (Jolion, Dargo, F7/F7x, H9), — говорится в сообщении ведомства.

В перечень вошли машины с российским VIN-номером, выпускающиеся в РФ в рамках специнвестконтрактов. Приоритет — у высоколокализованных моделей. При этом закупка автомобилей, уровень локализации которых ниже порогового значения для доступа к госзакупкам (в 2023 году — не менее 3200 баллов), может осуществляться по разрешению, которое выдается Минпромторгом.

госдума, автопродажи, авторынок, Путин
21 октября 2023
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