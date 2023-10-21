Решения Путина — в жизнь: Минпромторг составил список рекомендованных для госзакупок автомобилей

– На сегодняшний день Минпромторгом России рекомендована закупка следующих моделей легковых автомобилей: брендs LADA (модели Vesta, Vesta SW Cross, Granta, Niva Travel, Niva Legend), УАЗ («Патриот», «Пикап», «Профи», «Хантер», СГР), Aurus (Senat, Komendant), «Москвич» (3, 3е, 6), Evolute (I-Pro, I-Joy, I-Sky), Haval (Jolion, Dargo, F7/F7x, H9), — говорится в сообщении ведомства.

В перечень вошли машины с российским VIN-номером, выпускающиеся в РФ в рамках специнвестконтрактов. Приоритет — у высоколокализованных моделей. При этом закупка автомобилей, уровень локализации которых ниже порогового значения для доступа к госзакупкам (в 2023 году — не менее 3200 баллов), может осуществляться по разрешению, которое выдается Минпромторгом.