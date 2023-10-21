Теперь и кроссовер: Lucid рассекретила дату премьеры своей второй модели

Как сообщает пресс-служба Lucid, премьера электрического кроссовера состоится 16 ноября на автосалоне в Лос-Анджелесе. Модель, которая получит название Gravity, уже изрядно подзадержалась в статусе концепта — кроссовер был анонсирован более трех лет назад. И на конвейер новинка встанет только год спустя после публичного дебюта — в конце 2024 года.

Внешне кроссовер будет похож на первую модель Lucid — седан Air. Из тизеров понятно, что у него тоже будет узкая головная оптика, похожий бампер и выдвижные ручки дверей. Электрокар получит салон с тремя рядами кресел повышенной комфортности, на которых могут разместиться до семи человек, мультимедийная система с экранами Glass Cockpit и модернизированным интерфейсом, а также стеклянная крыша.

Что скрывается под капотом Gravity, производитель держит в секрете — скорее всего, силовую установку позаимствуют у седана Air. Производство электрокроссовера организуют на том же заводе в Каса-Гранде штата Аризона.