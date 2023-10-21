Toyota показала первую фотографию новой Camry

«Грядет новый рассвет» — так Toyota подписала опубликованное изображение и предложила вдобавок угадать, что скрывается на горизонте. На фотографии хорошо заметны С-образные ходовые огни в стиле актуальной модели Prius, но судя по утекшим в интернет официальным рисункам грядущей новинки рынка, речь идет все же о «Камри», да и шпионские фотографии закамуфлированного авто говорят о том же.

Напомним, что седан нынешнего поколения XV70 выпускается с 2017 года. По слухам, новая Toyota Camry унаследует от предшественника платформу TNGA-K и лишится мотора V6 — вместо него ей достанется 2,4-литровый турбомотор в гибридном исполнении. Ожидать серьезных перемен по технической части едва ли приходится — скорее всего, речь идет о глубоком рестайлинге актуальной модели.

Дебют новой Camry явно состоится в США, где Toyota ежегодно продает порядка 300 000 экземпляров модели. Премьера состоится либо на шоу SEMA 31 октября, либо на автосалоне в Лос-Анжелесе 17 ноября.