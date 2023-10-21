У «Москвича» появятся новые модели после перехода к мелкоузловой сборке

Фото: «Москвич»
В подготовленный Минпромторгом список автомобилей, которые рекомендуются к госзакупкам для чиновников, попали и модели возрожденной отечественной марки «Москвич». В 2024 году завод планирует добавить в список еще три новинки.
Александр Пономарев

Как сообщает «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу «Москвича», объемы производства и мощности завода «Москвич» могут «в полной мере удовлетворить потребность в автотранспорте для служебных целей государственных и муниципальных служащих». Предприятие планирует продолжить вывод на рынок новых моделей — в следующем году, после перехода на мелкоузловую сборку, на конвейер должны встать еще три машины.

Сейчас предприятие производит три модели — кроссовер «Москвич 3», его электрическую версию «Москвич 3е» и лифтбэк «Москвич 6». Стратегия развития производства предусматривает постепенное повышение уровня локализации за счет привлечения более широкого пула локальных производителей, отметили в «Москвиче». На заводе уже запустили собственную сварку кузовов в тестовом режиме, а скоро начнется и окраска.

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21 октября 2023
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