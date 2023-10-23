АВТОВАЗ начал серийное производство LADA Vesta Sportline

Как сообщает паблик Avtograd news в соцсети «ВКонтакте» со ссылкой на инсайдеров, с конвейера начали сходить седаны Vesta Sportline белого цвета, хотя на официальной презентации «подогретая» новинка была представлена и в кузове универсал. Вероятно, причина в том, что пятидверки головное предприятие пока не производит — их выпуск должен возобновиться в ноябре.

Vesta Sportline производится ограниченной серией — версия Sport в предыдущем поколении модели собиралась примерно по 2—4 автомобиля в день, и это при условии отсутствия проблем с комплектующими. Примерно такой же объем стоит ожидать и для модификации Sportline — вероятно, даже чуть больше с учетом перехода на работу в две смены.

Модификация Sportline отличается от базовой версии бамперами, накладками на порогах, спойлером, красными вставками на кузове и в салоне, 17-дюймовыми колесами, увеличенными тормозными дисками, черной крышей, выхлопной системой с двумя патрубками и подвеской с уменьшенным на 20 мм клиренсом. У нее 1,6-литровый 118-сильный мотор и 5-ступенчатая «механикой».