Минпромторг проследит за ценами на автомобили для чиновников

Как сообщает «Российская газета», после публикации списка рекомендованных к госзакупкам машин Минпромторг будет следить за их стоимостью. «Актуальные цены на автомобили еженедельно фиксируются и публикуются Росстатом, что позволяет комплексно мониторить изменения уровня цен на автомобильном рынке, не допуская их необоснованного завышения», — подчеркнули в ведомстве, добавив, что находятся «в тесном контакте» как с производителями, так и с дилерским сообществом по этому вопросу.

В министерстве отметили, что объема производства автомобилей, указанных в списке, должно быть вполне достаточно для того, чтобы удовлетворить потребность в закупках госструктур. В перечень машин, напомним, вошли модели разных ценовых сегментов: LADA (Vesta, Vesta SW Cross, Granta, Niva Travel, Niva Legend), УАЗ («Патриот», «Пикап», «Профи», «Хантер», СГР), Aurus (Senat, Komendant), «Москвич» (3, 3е, 6), Evolute (I-Pro, I-Joy, I-Sky) и Haval (Jolion, Dargo, F7/F7x, H9).