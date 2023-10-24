Перекупщики рассказали, какие подержанные автомобили лучше обходить стороной

Как сообщает «Российская газета» со ссылкой на автоподборщика из Краснодара Артема Зайцева, есть модели, которые нельзя брать без диагностики. «В первую очередь это автомобили на „роботе“ с одним сцеплением: Peugeot 1007, Toyota Corolla, LADA Vesta, Opel Astra H», — заявил эксперт.

«Потом различные машины с проблемными „автоматами“: тот же Peugeot (с трансмиссией AL4 и двигателем EP6), Renault (DP0). Они простые, ремонтопригодные, но у них совсем нет нормального ресурса. Там все бежит, течет, много просчетов в агрегате. Поэтому „Пежо“ и „Рено“ с этими коробками лучше не брать», — отметил Зайцев.

Подборщик обратил внимание, что кузов у некоторых старых «китайцев» сильно подвержен гниению, а некоторые модели нельзя покупать без эндоскопии. «Например, Kia Cerato, Kia Optima, Hyundai ix35, Kia K5, Kia Sportage. Последние корейские моторы страдают задирами (некоторые силовые агрегаты этим болеют при пробеге до 100 тысяч км). Так что лучше приобретать после серьезной диагностики двигателя», — подчеркнул он.