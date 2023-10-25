Гибридный кроссовер Mercedes-AMG GLE 53 «подружили» с розеткой

Двигатель остался прежним — это 3,0-литровая рядная «турбошестерка», мощность которой при помощи новой программы управления и доработанной системы охлаждения выросла с 435 до 449 л. с. Стартер-генератор и электронаддув отправили в отставку — вместо них в 9-ступенчатую автоматическую коробку передач AMG Speedshift TCT встроили тяговый 136-сильный электромотор. Совокупная отдача силовой установки — 544 л. с. и 750 Н·м, привод — полный, с муфтой на передней оси. Емкость батареи — 31,2 кВт·ч.

Разгон до 100 км/ч сократился с 5,0 до 4,7 секунды, максимальная скорость все так же ограничена на отметке 250 км/ч. Подвеску пришлось доработать с учетом выросшей массы, хотя точных значений производитель не называет. У передних амортизаторов доработаны буферы отбоя, а задние адаптивные стойки — новые. Для гибрида придумали два новых ездовых режима — Electric и Battery Hold. Первый — чисто электрический, в нем GLE 53 может проехать 80 км и разогнаться только до 140 км/ч, а второй бережет заряд батареи и ограничивает мощность силовой установки до четверти.

Дата старта продаж гибридного кроссовера будет объявлена позже.