Раздвоение личности: на премии «ТОП−5 Авто» случилась сенсация

Единственным отличием 11-го сезона премии «ТОП−5 Авто» от предыдущих было отсутствие так называемого большого тест-драйва — мероприятия, в рамках которого члены жюри (несколько десятков автожурналистов, в том числе главный редактор портала «АвтоВзгляд» Александр Ростарчук) могут оценить номинантов в деле. Но на голосование этот нюанс повлиял едва ли, ведь эксперты и так постоянно знакомятся с новинками. Тем более что их поток, как ни крути, сократился.
Впрочем, премия, в отличие от рынка новых машин, скучной и пресной не стала, отнюдь. До последнего сохранялась и интрига. В числе семи победителей — сразу пять новых «имен». Так, лучшим компактным автомобилем/кроссовером члены жюри назвали «Москвич 3», лучшим электромобилем — Evolute i-Joy, лучшим департаментом маркетинга — команду бренда Exeed.
Представители Tank унесли две статуэтки-звезды (Tank 300 — «Большой автомобиль/кроссовер» и «Автомобиль года»), а Omoda — три (лучший PR-департамент, модель C5 — «Среднеразмерный автомобиль/кроссовер» и «Автомобиль года»). Да-да, это не опечатка, а сенсация 11-го сезона — победителя в главной категории Car of the year оказалось два. Обычно так не бывает, но на «ТОП−5 Авто» возможно все — голоса разделились поровну.
В оставшихся двух номинациях одержали победу отечественные АВТОВАЗ и ГАЗ. Глава тольяттинского завода Максим Соколов стал «Авто-персоной года». И обошел он, между прочим, не только президента КамАЗа Сергея Когогина, но и самого министра промышленности и торговли Дениса Мантурова! Что же до нижегородцев, то «Соболь NN» назвали лучшим коммерческим авто.
Итак, итоги подведены, награды розданы — с нетерпением ждем следующего, уже двенадцатого по счету сезона премии. Тем более что он должен стать еще любопытнее, поскольку на ближайшие месяцы запланировано довольно много автопремьер — не только от китайских, но и от российских автостроителей. Обещают выйти на отечественный рынок и новые «поднебесные» игроки. Хотя обещать, как известно, не значит жениться…