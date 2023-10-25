Раздвоение личности: на премии «ТОП−5 Авто» случилась сенсация

Представители Tank унесли две статуэтки-звезды (Tank 300 — «Большой автомобиль/кроссовер» и «Автомобиль года»), а Omoda — три (лучший PR-департамент, модель C5 — «Среднеразмерный автомобиль/кроссовер» и «Автомобиль года»). Да-да, это не опечатка, а сенсация 11-го сезона — победителя в главной категории Car of the year оказалось два. Обычно так не бывает, но на «ТОП−5 Авто» возможно все — голоса разделились поровну.

В оставшихся двух номинациях одержали победу отечественные АВТОВАЗ и ГАЗ. Глава тольяттинского завода Максим Соколов стал «Авто-персоной года». И обошел он, между прочим, не только президента КамАЗа Сергея Когогина, но и самого министра промышленности и торговли Дениса Мантурова! Что же до нижегородцев, то «Соболь NN» назвали лучшим коммерческим авто.

Итак, итоги подведены, награды розданы — с нетерпением ждем следующего, уже двенадцатого по счету сезона премии. Тем более что он должен стать еще любопытнее, поскольку на ближайшие месяцы запланировано довольно много автопремьер — не только от китайских, но и от российских автостроителей. Обещают выйти на отечественный рынок и новые «поднебесные» игроки. Хотя обещать, как известно, не значит жениться…