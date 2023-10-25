В интернете продают 32-летний ВАЗ−2109 по цене трех LADA Vesta

Фото: Auto.ru
На одном из сайтов бесплатных объявлений выставили на продажу белый ВАЗ−2109, выпущенный в 1991 году. Машина успела проехать чуть более сотни километров, после чего ее, судя по всему, забыли в гараже на три с лишним десятка лет.
Александр Пономарев

В объявлении указано, что автомобиль «совершенно новый» и является, как нынче модно говорить, настоящей «капсулой времени». По крайней мере, пробег «девятки» составляет всего 103 км. Машина без предпродажной подготовки, но продавец уверяет, что «все как есть, состояние девочка». Кузов покрыт пылью, на металле не видно следов ржавчины, зато на фотографиях можно рассмотреть целлофановые чехлы на креслах и «родные» заводские шины на штампованных дисках.

Хетчбэк относится к семейству «Самара» первых годов выпусков — с коротким крылом и низкой приборной панелью. Автомобиль оснащен 1,5-литровым карбюраторным мотором мощностью 72 л. с. и 5-ступенчатой механической коробкой передач. Важный нюанс — пятидверка находится в Казахстане, и зарегистрирована она там же, так что привезти машину в Россию будет непросто.

Продавец оценил «девятку» в 4 000 000 рублей — за эти деньги сегодня можно приобрести, например, три новых LADA Vesta.

АВТОВАЗ, Тольятти, автопродажи, авторынок, вторичный рынок, подержанные авто
25 октября 2023
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