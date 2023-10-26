Импортозамещение по-ульяновски: в новых УАЗах стало меньше российских деталей

Как сообщает портал Quto со ссылкой на заключение Минппромторга с подсчитанным уровнем локализации автомобилей российского производства, представители так называемого старого грузового ряда (СГР) марки УАЗ — это легендарные «Буханки» и «Головастики» — получили за импортозамещение от 2035 до 2350 баллов. И этот показатель у новых машин 2023 года выпуска оказался намного хуже оценки, которую Минпромторг поставил «докризисным» внедорожникам — в 2022 году УАЗы набрали от 3200 до 3500 баллов.

Кардинально снизившийся уровень локализации, официально зафиксированный ведомством, означает, что Ульяновский автозавод в текущем году стал закупать гораздо больше импортных комплектующих, чем в 2022-м. А учитывая столь низкий результат, для участия в госзакупках со старым грузовым рядом УАЗу придется получать от министерства такое же специальное разрешение, как и для иномарок.