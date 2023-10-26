Стали известны сроки запуска производства «заряженной» LADA Niva Sport

Как сообщает «Авторевю», версия Sport будет отличаться от «обычной» Niva расширителями колесных арок, более мощными тормозами, дополнительным воздухозаборником, шноркелем, светодиодными противотуманными фарами, более комфортными креслами и «зубастыми» шинами. Главной особенностью станет силовой агрегат — скорее всего, это будет 1,8-литровый 16-клапанный мотор мощностью 122 л. с. — именно такой внедорожник достался главе Татарстана Рустаму Минниханову.

Еще один вариант — 1,6-литровый 16-клапанный двигатель мощностью 114 л. с. от новой LADA Granta Sport. В обоих случаях это агрегат от переднеприводной машины, но развернутый продольно — как требует классическая компоновка Niva. В этом случае из-под капота исчезнет запасное колесо — его заменит ремкомплект. Премьера новинки состоится в 2024 году.