Chery рассекретила российские цены на свои гибриды и представила суббренд NEV

Фото производителя.
Китайская компания Chery объявила о выделении электрифицированных и чисто электрических моделей в отдельный суббренд NEV. Экспансия на российский сегмент рынка гибридов и «электричек» начнется с Tiggo 7 Pro Plug-in Hybrid и Tiggo 8 Pro Plug-in Hybrid.
Александр Пономарев

Как сообщили порталу «АвтоВзгляд» представители Chery, гибридные и электрические автомобили китайцы решили выделить в отдельное направление. Новый суббренд получил незамысловатое название NEV — New Electric Vehicles, или «Новый электрический транспорт». К 2025 году четверть всех выпускаемых маркой моделей должны стать в том или ином виде электрифицированными — так Chery надеется занять 2,5% рынка. Приоритетными для внедрения экологически чистых технологий названы Россия и ОАЭ.

Объявлены и официальные российские цены на подзаряжаемые гибриды семейства Tiggo. «Младший» Tiggo 7 Pro Plug-in Hybrid обойдется в 3 990 000 рублей, но обещана так называемая поддержка — бонусы за кредит и трейд-ин в размере до 360 000 рублей. «Старший» Tiggo 8 Pro Plug-in Hybrid обойдется уже в 5 199 000 рублей. Размер «поддержки» — до миллиона рублей. Оба гибрида будут достурны только в максимальной комплектации.

новинки рынка, автопродажи, авторынок, новая модель, гибридные авто, китайские авто
27 октября 2023
431

Опрос

Верите ли вы в будущее электромобилей в России?