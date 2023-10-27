Chery рассекретила российские цены на свои гибриды и представила суббренд NEV

Как сообщили порталу «АвтоВзгляд» представители Chery, гибридные и электрические автомобили китайцы решили выделить в отдельное направление. Новый суббренд получил незамысловатое название NEV — New Electric Vehicles, или «Новый электрический транспорт». К 2025 году четверть всех выпускаемых маркой моделей должны стать в том или ином виде электрифицированными — так Chery надеется занять 2,5% рынка. Приоритетными для внедрения экологически чистых технологий названы Россия и ОАЭ.

Объявлены и официальные российские цены на подзаряжаемые гибриды семейства Tiggo. «Младший» Tiggo 7 Pro Plug-in Hybrid обойдется в 3 990 000 рублей, но обещана так называемая поддержка — бонусы за кредит и трейд-ин в размере до 360 000 рублей. «Старший» Tiggo 8 Pro Plug-in Hybrid обойдется уже в 5 199 000 рублей. Размер «поддержки» — до миллиона рублей. Оба гибрида будут достурны только в максимальной комплектации.