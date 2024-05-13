Ждем в России: Changan презентовал кроссовер CS75 Plus нового поколения

Пока в России продается второе поколение кроссовера Changan CS75 Plus, в Китае готовится к премьере уже четвертое. Автомобиль изменится внешне, подрастет в габаритах и, судя по всему, лишится двухлитрового двигателя, предложенного для модели текущей, третьей генерации.

Технические подробности о новом Changan CS75 Plus опубликовали наши коллеги из «Китайских автомобилей», обнаружившие их в базе данных «поднебесных» сертификационных органов. Выяснилось, что после смены поколения кроссовер станет длиннее (4770 мм), шире (1910 мм) и ниже (1695 мм) при колесной базе 2800 мм.

Ключевые перемены во внешности — новые фары и фонари, соединенные светящейся полосой, «многоэтажные» ходовые огни, а также массивная решетка радиатора, занимающая почти всю площадь передней части кузова. Обращает на себя внимание и минималистичное оформление кормы — нет ни диффузора, ни выставленных напоказ патрубков выхлопа, да и спойлер выглядит компактно и лаконично.

Интерьер новинки не раскрыт, но зато известно, что обновленный Changan CS75 Plus в Китае будет доступен с двумя версиями 1,5-литрового бензинового турбомотора — на 188 л.с. и 192 л.с. Тип трансмиссии при этом остается под вопросом.

Не озвучены и сроки начала продаж кроссовера на местном рынке, не говоря уже о датах появления автомобиля в России.