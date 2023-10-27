Geely показала новый седан для российского рынка

В базовой версии Standard седан оснащается 15-дюймовыми стальными колесами, галогеновыми фарами, диодными ходовыми огнями, тканевой отделкой салона, электроприводом стеклоподъемников и зеркал, кондиционером, 3,5-дюймовым экраном на приборной панели и 8-дюймовым тачскрином мультимедийной системы. В комплектации Comfort появляются подогревы передних сидений и форсунок омывателя, климат-контроль, порт USB для пассажиров второго ряда, четыре динамика аудиосистемы, датчик освещения и задние парктроники. Но главное — начиная с этой версии доступна 6-ступенчатая автоматическая трансмиссия.

Исполнение Luxury отличается 16-дюймовыми легкосплавными колесами, диодной оптикой, кожаной отделкой руля, круиз-контролем и камерой заднего вида. Наконец, версии Flagship положены 17-дюймовые колеса, светодиодные фонари с контурной линией на крышке багажника, люк, отделка салона из экокожи и функция сенсорного открывания багажника. У нее 12,3-дюймовый экран приборной панели и тачскрин мультимедийной системы такого же размера.

Для седана будут предлагаться шесть цветов кузова — белый, серо-голубой, серый, голубой, бежевый и темно-синий. Цены и дату начала продаж Geely объявит позже.