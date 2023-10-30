АВТОВАЗ обновит электронику на новой LADA Vesta

По данным портала «Лада.Онлайн», АВТОВАЗ выпустил предписание №93−23, которое велит автосалонам выполнить обновление ПО универсального блока кузовной электроники (УБКЭ) «в целях гарантирования потребительских свойств» седанов и универсалов LADA Vesta. В документе указано, что при наличии на территории дилерского центра автомобиля из списка необходимо провести на нем обновление софта с обязательной заменой двух электронных плат ключей и, при необходимости, элементов питания в соответствии с заводской методикой.

Все необходимые работы будут выполнены бесплатно для владельца автомобиля в рамках сервисной кампании при первом посещении дилерского центра LADA. Причина, по которой нужно обновить ПО, не сообщается. Напомним, что после ухода из России компании Renault АВТОВАЗ заменил на LADA Vesta французские электронные блоки управления на детали фирмы ИТЭЛМА.