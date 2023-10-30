На бывшем заводе Volvo в Калуге возобновляется производство грузовиков

Фото: globallookpress.com
Губернатор Калужской области Владислав Шапша заявил о «серьезных объемах» на будущее для бывшего завода Volvo. После смены собственника одним из партнеров предприятия может стать «Урал».
Александр Пономарев

Как сообщает ТАСС, калужский губернатор Владислав Шапша расссказал, что на бывшем заводе Volvo планируется собирать до 10 000 грузовых автомобилей в год. «С конца ноября начинается сборка грузовиков. В этом году мы соберем первые 50 машин. Планы — вывести предприятие на серьезные объемы, практически до 10 тысяч автомобилей в год», — отметил глава региона. Он также добавил, что 650 сотрудников предприятия переходят работать из Volvo к новому собственнику.

Теперь площадкой владеет группа компаний «Промышленные инвестиции», а одним из партнеров предприятия может стать «Урал». Завод Volvo в Калуге открылся в январе 2009 года — его проектная мощность составляет 15 000 грузовиков в год. С прошлого года из-за санкций он находится в простое, но в сентябре активы шведской марки были переданы российскому инвестору.

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30 октября 2023
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