На бывшем заводе Volvo в Калуге возобновляется производство грузовиков

Как сообщает ТАСС, калужский губернатор Владислав Шапша расссказал, что на бывшем заводе Volvo планируется собирать до 10 000 грузовых автомобилей в год. «С конца ноября начинается сборка грузовиков. В этом году мы соберем первые 50 машин. Планы — вывести предприятие на серьезные объемы, практически до 10 тысяч автомобилей в год», — отметил глава региона. Он также добавил, что 650 сотрудников предприятия переходят работать из Volvo к новому собственнику.

Теперь площадкой владеет группа компаний «Промышленные инвестиции», а одним из партнеров предприятия может стать «Урал». Завод Volvo в Калуге открылся в январе 2009 года — его проектная мощность составляет 15 000 грузовиков в год. С прошлого года из-за санкций он находится в простое, но в сентябре активы шведской марки были переданы российскому инвестору.