8 автоновинок, которые выйдут на российский рынок до конца 2023 года

JAC JS3

Под занавес 2023-го новинку выкатит и JAC (не путать с GAC). Предполагалось, что сменщик кроссовера S3 выйдет на рынок в августе, но что-то пошло не так, и премьеру перенесли на ноябрь. Называться новинка, судя по официальному сайту марки, будет JS3, хотя в Китае эта модель известна как S3 Pro. Движок — 1,6-литровый, на 109 л. с. Коробки передач — в младшей версии 6-ступенчатая «механика», в старшей — вариатор.

Kaiyi X7 Kunlun и BAIC X75

Еще пару кроссоверов должен успеть вывести и «Автотор», который взял на себя производство и дистрибьюцию китайских автомобилей Kaiyi, BAIC и SWM. В частности, мы ожидаем Kaiyi X7 Kunlun и BAIC X75. Несколько месяцев назад представители калининградского предприятия обещали запустить эти две модели до конца 2023-го. Хотя, конечно, далеко не факт, что все сложится, и мы таки увидим их в шоу-румах в ближайшие недели.

Но да ладно: будем надеяться на лучшее. А пока — напомним то, что о новичках уже известно. Kaiyi X7 Kunlun по своим габаритам сопоставим с Chery Tiggo 9, который должен приехать к нам в 2024-м. Длина — 4738 мм, колесная база — 2820 мм. В КНР он предлагается как со 197-сильным мотором, так и с движком на 254 силы. Какая модификация «пропишется» у нас, пока непонятно. Что же до BAIC X75, то это увеличенная версия модели X55. Силовые агрегаты те же, но кузов длиннее на 100 мм (4620 мм).