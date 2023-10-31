8 автоновинок, которые выйдут на российский рынок до конца 2023 года

LADA X-Cross 5
Пожалуй, самой долгожданной новинкой — если не целого года, то четвертого квартала уж точно — можно смело назвать кроссовер LADA X-Cross 5, чуть видоизмененный FAW Bestune T77. Производство этой модели наладили на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге в июне, однако до шоу-румов дилеров машины так и не докатились. Спокойно: представители АВТОВАЗа говорят, что все под контролем, и до Нового года автомобили непременно поступят в продажу.
Geely Emgrand
Думаете, представители «большой китайской тройки» — а именно Chery, Haval и Geely — все свои козыри, припасенные на 2023-й, уже вытащили? Как бы не так! Первые две марки в ноябре-декабре порадуют нас новинками едва ли, а вот третья готовит настоящую бомбу. Да-да, мы сейчас о Geely Emgrand, врывающемся в опустевший сегмент доступных седанов. Точные даты начала продаж еще не озвучены, но зато уже известны цены — от 1 999 990 рублей.
JAC JS3
Под занавес 2023-го новинку выкатит и JAC (не путать с GAC). Предполагалось, что сменщик кроссовера S3 выйдет на рынок в августе, но что-то пошло не так, и премьеру перенесли на ноябрь. Называться новинка, судя по официальному сайту марки, будет JS3, хотя в Китае эта модель известна как S3 Pro. Движок — 1,6-литровый, на 109 л. с. Коробки передач — в младшей версии 6-ступенчатая «механика», в старшей — вариатор.
Kaiyi X7 Kunlun и BAIC X75
Еще пару кроссоверов должен успеть вывести и «Автотор», который взял на себя производство и дистрибьюцию китайских автомобилей Kaiyi, BAIC и SWM. В частности, мы ожидаем Kaiyi X7 Kunlun и BAIC X75. Несколько месяцев назад представители калининградского предприятия обещали запустить эти две модели до конца 2023-го. Хотя, конечно, далеко не факт, что все сложится, и мы таки увидим их в шоу-румах в ближайшие недели.
Но да ладно: будем надеяться на лучшее. А пока — напомним то, что о новичках уже известно. Kaiyi X7 Kunlun по своим габаритам сопоставим с Chery Tiggo 9, который должен приехать к нам в 2024-м. Длина — 4738 мм, колесная база — 2820 мм. В КНР он предлагается как со 197-сильным мотором, так и с движком на 254 силы. Какая модификация «пропишется» у нас, пока непонятно. Что же до BAIC X75, то это увеличенная версия модели X55. Силовые агрегаты те же, но кузов длиннее на 100 мм (4620 мм).
Jaecoo J8
И на «калининградцах» список новинок, запланированных на ноябрь-декабрь, не заканчивается. Помимо перечисленных моделей, на российскую арену должен выйти кроссовер Jaecoo J8 — тот самый, что раньше был известен под названием J9. Очередной «клон» Chery Tiggo 9, вероятно, получит мотор на 254 или 261 силу, семиступенчатый «робот» или восьмидиапазонный «автомат». Но пока это лишь предположения.
Foton Tunland G7
Предпочитаете что-то более брутальное, нежели кроссоверы с несущим кузовом и изобилием капризной электроники? Тогда у нас для вас хорошая новость: в декабре на отечественный авторынок вернется рамный пикап Foton Tunland. Дизельный «грузовичок» оснастят 2,0-литровым мотором на 163 силы, восьмиступенчатым «автоматом» и массой «комфортных» опций. Вряд ли эта модель будет пользоваться высоким спросом, но разнообразие — это всегда хорошо.
Evolute i-Jet
Последний герой нашего сегодняшнего обзора — электрический кроссовер Evolute i-Jet. Да, придется мучиться с поиском зарядных станций, зато какая динамика! До первой сотни 646-сильная установка разгоняет машину всего за 3,7 секунды. Предварительные заказы на стильный и резвый «паркетник», кстати, уже принимаются. Но подробное описание комплектаций и прайсы будут объявлены позже, ближе к началу продаж. Когда именно они стартуют, пока неясно, но наверняка — до Нового года.