АВТОВАЗ раскрыл сроки начала производства удлиненной LADA для чиновников

Как сообщает ТАСС, в ходе круглого стола в Совете Федерации вице-президент по внешним связям и взаимодействию с акционерами АВТОВАЗа Сергей Громак рассказал, что производство LADA Aura должно стартовать в сентябре 2024 года. «В ближайшие два года мы планируем запустить еще несколько новых моделей. В следующем году у нас в Ижевске выйдет электромобиль e-Largus. Где-то в сентябре будет запущен седан бизнес-класса LADA Aura», — отметил он.

Представитель завода добавил, что в начале 2025 года АВТОВАЗ выпустит новую модель — LADA Iskra, которая должна стать самым доступным автомобилем на рынке. К концу 2025-го вдобавок планируется презентовать городской кроссовер LADA B+ Cross на платформе Vesta.

Напомним, что Aura отличается от Vesta удлиненной на 25 см колесной базой ради увеличения пространства для задних пассажиров, а также отделкой салона из натуральной кожи российского производства.