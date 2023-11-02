АВТОВАЗ впервые выпустил автомобиль с отделкой из натуральной кожи

Как сообщает пресс-служба АВТОВАЗа, кожа толщиной 1,1—1,4 мм обработана методом хромового дубления. Она довольно прочная и эластичная, гигиеничная и гипоаллергенная, устойчива к истиранию, воздействию ГСМ и моющих средств, подчеркивает производитель. Центральная часть кресел, боковая поддержка и вставка в подголовнике выполнены из перфорированной кожи, а на спинках передних сидений выполнено тиснение Niva Travel.

Салон из натуральной кожи на LADA Niva Travel доступен в версиях Comfort ММС, Comfort Off-road ММС и Luxe. Стоимость внедорожника в комплектации Comfort MMC с «богатой» отделкой составляет от 1 489 500 рублей, Comfort Off-Road MMC обойдется в 1 527 500 рублей. Исполнение Luxe MMC с кожаным салоном будет доступно от 1 548 500 рублей.

В оснащение топовой версии входит подогрев ветрового стекла, мультимедийная система с 7-дюймовым дисплеем и навигатором, наружные ручки дверей и корпуса зеркал в цвет кузова, тонировка задних стекол и 16-дюймовые колеса.