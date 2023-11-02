Exeed подвел итоги конкурса среди работников своих дилерских центров

Предварительный этап состязания был организован в онлайн-формате на образовательном портале бренда. По его результатам на очный финал в Москву были приглашены восемь лучших мастеров-консультантов фирменных дилерских центов Exeed и столько же самых подготовленных диагностов-ремонтников. Мастера-консультанты должны были проявить свои таланты в области выявления и удовлетворения клиентских потребностей, а также продемонстрировать знание стандартов работы и гарантийной политики бренда.

А ремонтники в ходе состязания выявляли неисправности автомобилей Exeed и устраняли их. При этом они демонстрировали навыки работы с диагностическим и измерительным оборудованием, ремонтной документацией, а также свою осведомленность об особенностях работы электрооборудования, электронных систем и агрегатов автомобилей марки.

По результатам соревнований были выявлены победители в каждой номинации. Лучшим мастером-консультантом стал Алексей Кушнер (Республика Беларусь). Второе место в этом зачете занял Денис Симонович из Красноярска, а третье — Александр Пучков из Саратова. Первым диагностом «на деревне» у бренда Exeed в России назван Алексей Максимов из Тольятти. Ему уступили белорус Артем Круглеевский и Денис Борейко из Красноярска, занявшие в конкурсе второе и третье места соответственно.

Представители бренда сообщили также о планах создания собственной тренинг-академии Exeed, на базе которой будет вестись обучение всех сотрудников сервиса марки в России.