Инженерная катастрофа китайского автопрома

Поскольку формальный перечень технологий и инноваций начинает вступать в противоречие с практической реализацией конечной концепции авто. Раньше я говорил о том, что ожидаю от китайского автопрома прорыва, нового качественного скачка в мире инерционных технологий мобильности. Однако он почему-то пока не случился. И складывается впечатление, что это вряд ли произойдет в ближайшем будующем. Давайте попробуем разобраться в причинах.
А их много. Похоже, что коварный европейский автопром сумел уловить слабость китайской модели создания авто. Ведь в КНР не делают машины в общепринятом смысле этого слова. С душой, уникальным характером и уникальной историей. Бодрые и активные китайские компании с устрашающей скоростью штампуют товар. Много и качественно, по крайней мере, по своим меркам. Но что самое печальное, он абсолютно бездушен. Просто на выходе с конвейера появляется некий инженерный объект, способный к перемещению и формально соответствующий современным нормам автомобилестроения.
Эти механизмы, их внешний вид, и эксплуатационные характеристики абсолютно не заботят производителя. Наверное, это можно сравнить с поведением пастуха, которому нельзя привязываться к коровам, которых пасут ради мяса. Вот и получаются транспортные средства, рожденные не в любви, а исключительно ради прибыли. Но это полбеды.
Для того, чтобы освоить принципы проектирования современных авто китайцы обратили свой взор на европейских специалистов. Однако, похоже, тут Европа совершила идеологическую диверсию, отправив в Китай маргинальную часть инженерной элиты, идеи которых не вписывались в нормальную эволюцию транспортных средств. И их идеи оказались медленно действующим ядом, отравляющим китайскую экосистему мобильности. В результате стали появляться формально отличные авто, оснащенные самыми продвинутыми технологиями и системами.
Но по какой-то причине все это не делает их лучше. Технологии не хотят правильно взаимодействовать между собой. Каждая система или даже элемент дизайна вступают друг с другом в непримиримую борьбу. А поскольку все они сделаны с высоким качеством и с использованием самых современных техпроцессов, их силы равны и победителей нет. Зато есть проигравшие. И это — потребители.
Давайте разберемся на конкретных примерах. Прошла тут премьера очередного китайского кроссовера. Казалось бы, все отлично. Машина красивая, технологичная и даже инновационная. Но… есть один нюанс. Сочетание турбомотора объемом 1,6 литра и роботизированной коробки Getrac 7DCT300, уже ставшее практическим стандартом китайского автопрома, вдруг проявило себя с неожиданной стороны. Причем проблема кроется не в железе, а в его программном обеспечении.
И парадокс ситуации в том, что подобная работа мозгов авто предназначена, по мнению разработчиков, для сбережения ресурса дорогого узла. Но по факту просто его уничтожает, делая любое движение по относительно безобидному бездорожью опасной лотереей. И иногда даже непонятно, что случиться раньше: умрет коробка или электроника хладнокровно отправит машину вместе с незадачливым пилотом в канаву. Здесь уж как повезет. Но пойдем дальше.
Как можно спроектировать джойстик управления коробкой передач таким образом, чтобы после перехода в ручной режим было просто физически невозможно быстро включить заднюю передачу? А ведь ручной режим КП подразумевает активное вождение и не должен исключать быстрого изменения направления движения. Как можно спроектировать рулевой механизм таким образом, чтобы реактивное усилие не зависело от угла поворота колес? А что в последнее время происходит с рулем, лично у меня уже не укладывается в голове.
Ладно, появилось усечение в нижней части рулевого колеса. Но ведь теперь есть и шестиугольные рули, и рули овальной формы, которые физически исключают возможность точного и безопасного управления. И как назло, именно они применяются на машинах, способных ехать и очень быстро, и активно. А электронные помощники? Зачем программировать систему стабилизации таким образом, чтобы она вмешивалась в процесс уже после того, как водитель справился с проблемой? Может быть, это сделано для того, чтобы показать, что она есть? Как можно допускать ситуации, при которой она полностью блокирует газ при выезде на перекресток с поворотом на 90 градусов?
Ну вот как китайцам удается из практически идеальных деталей и самых современных технологий создавать железных Франкенштейнов, способных перемещаться в пространстве, но как зомби, больные насморком в терминальной стадии? Можно мне возразить, что эти проблемы проявляются не у всех и не всегда. Но ведь мы говорим не о больном котенке, которого может не вовремя стошнить. Речь идет о высокотехнологичном транспортном средстве.
Так что это не мелкие неприятности. Это инженерная катастрофа китайского автопрома. И с ней нужно как-то бороться. Вот только модель развития китайской автомобильной промышленности не подразумевает эволюционное улучшение. Она больше напоминает череду разрушительных революций. А мы знаем, что революция всегда пожирает свих детей и, может быть, именно поэтому у китайских автомобилей отсутствует преемственность. Каждая модель возникает словно на пустом месте и в случае коммерческой неудачи просто исчезает из нашего мира.
Возможно, такой экстенсивный способ сумеет подарить нам что-то любопытное и интересное. Однако есть у него один минус. И он очень существенный. Все эти безжалостные эксперименты проходят на нас с вами. А мы, похоже, уже совсем не против. И так же, как и китайские маркетологи, стали воспринимать машины не как что-то необычное и живое, а как товар, который просто с большим или меньшим удобством и успехом выполняет свою функцию.