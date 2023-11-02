Инженерная катастрофа китайского автопрома

Фото globallookpress.com
Не только российский, но и мировой рынок стремительно насыщается китайскими авто. Однако несмотря на привлекательный дизайн и современные технологии, что-то с «китайцами» не так. Но что? А вот с чем у «поднебесных» машин точно нет никаких проблем, так это с техническими характеристиками. Формальная сторона вопроса при проектировании автомобилей поднялась на небывалую высоту. Если почитать, что есть в среднестатистическом китайском транспортном средстве, то выясниться, что все. И все это на фоне невероятных инженерных прорывов. Прекрасных управляемости и безопасности. Есть все и даже больше. Однако сделало ли это китайские авто лучше? Непростой вопрос.
Егор Васильев

Поскольку формальный перечень технологий и инноваций начинает вступать в противоречие с практической реализацией конечной концепции авто. Раньше я говорил о том, что ожидаю от китайского автопрома прорыва, нового качественного скачка в мире инерционных технологий мобильности. Однако он почему-то пока не случился. И складывается впечатление, что это вряд ли произойдет в ближайшем будующем. Давайте попробуем разобраться в причинах.

А их много. Похоже, что коварный европейский автопром сумел уловить слабость китайской модели создания авто. Ведь в КНР не делают машины в общепринятом смысле этого слова. С душой, уникальным характером и уникальной историей. Бодрые и активные китайские компании с устрашающей скоростью штампуют товар. Много и качественно, по крайней мере, по своим меркам. Но что самое печальное, он абсолютно бездушен. Просто на выходе с конвейера появляется некий инженерный объект, способный к перемещению и формально соответствующий современным нормам автомобилестроения.

Эти механизмы, их внешний вид, и эксплуатационные характеристики абсолютно не заботят производителя. Наверное, это можно сравнить с поведением пастуха, которому нельзя привязываться к коровам, которых пасут ради мяса. Вот и получаются транспортные средства, рожденные не в любви, а исключительно ради прибыли. Но это полбеды.

Фото globallookpress.com

Для того, чтобы освоить принципы проектирования современных авто китайцы обратили свой взор на европейских специалистов. Однако, похоже, тут Европа совершила идеологическую диверсию, отправив в Китай маргинальную часть инженерной элиты, идеи которых не вписывались в нормальную эволюцию транспортных средств. И их идеи оказались медленно действующим ядом, отравляющим китайскую экосистему мобильности. В результате стали появляться формально отличные авто, оснащенные самыми продвинутыми технологиями и системами.

Но по какой-то причине все это не делает их лучше. Технологии не хотят правильно взаимодействовать между собой. Каждая система или даже элемент дизайна вступают друг с другом в непримиримую борьбу. А поскольку все они сделаны с высоким качеством и с использованием самых современных техпроцессов, их силы равны и победителей нет. Зато есть проигравшие. И это — потребители.

Давайте разберемся на конкретных примерах. Прошла тут премьера очередного китайского кроссовера. Казалось бы, все отлично. Машина красивая, технологичная и даже инновационная. Но… есть один нюанс. Сочетание турбомотора объемом 1,6 литра и роботизированной коробки Getrac 7DCT300, уже ставшее практическим стандартом китайского автопрома, вдруг проявило себя с неожиданной стороны. Причем проблема кроется не в железе, а в его программном обеспечении.

Фото globallookpress.com

И парадокс ситуации в том, что подобная работа мозгов авто предназначена, по мнению разработчиков, для сбережения ресурса дорогого узла. Но по факту просто его уничтожает, делая любое движение по относительно безобидному бездорожью опасной лотереей. И иногда даже непонятно, что случиться раньше: умрет коробка или электроника хладнокровно отправит машину вместе с незадачливым пилотом в канаву. Здесь уж как повезет. Но пойдем дальше.

Как можно спроектировать джойстик управления коробкой передач таким образом, чтобы после перехода в ручной режим было просто физически невозможно быстро включить заднюю передачу? А ведь ручной режим КП подразумевает активное вождение и не должен исключать быстрого изменения направления движения. Как можно спроектировать рулевой механизм таким образом, чтобы реактивное усилие не зависело от угла поворота колес? А что в последнее время происходит с рулем, лично у меня уже не укладывается в голове.

Ладно, появилось усечение в нижней части рулевого колеса. Но ведь теперь есть и шестиугольные рули, и рули овальной формы, которые физически исключают возможность точного и безопасного управления. И как назло, именно они применяются на машинах, способных ехать и очень быстро, и активно. А электронные помощники? Зачем программировать систему стабилизации таким образом, чтобы она вмешивалась в процесс уже после того, как водитель справился с проблемой? Может быть, это сделано для того, чтобы показать, что она есть? Как можно допускать ситуации, при которой она полностью блокирует газ при выезде на перекресток с поворотом на 90 градусов?

Фото globallookpress.com

Ну вот как китайцам удается из практически идеальных деталей и самых современных технологий создавать железных Франкенштейнов, способных перемещаться в пространстве, но как зомби, больные насморком в терминальной стадии? Можно мне возразить, что эти проблемы проявляются не у всех и не всегда. Но ведь мы говорим не о больном котенке, которого может не вовремя стошнить. Речь идет о высокотехнологичном транспортном средстве.

Так что это не мелкие неприятности. Это инженерная катастрофа китайского автопрома. И с ней нужно как-то бороться. Вот только модель развития китайской автомобильной промышленности не подразумевает эволюционное улучшение. Она больше напоминает череду разрушительных революций. А мы знаем, что революция всегда пожирает свих детей и, может быть, именно поэтому у китайских автомобилей отсутствует преемственность. Каждая модель возникает словно на пустом месте и в случае коммерческой неудачи просто исчезает из нашего мира.

Возможно, такой экстенсивный способ сумеет подарить нам что-то любопытное и интересное. Однако есть у него один минус. И он очень существенный. Все эти безжалостные эксперименты проходят на нас с вами. А мы, похоже, уже совсем не против. И так же, как и китайские маркетологи, стали воспринимать машины не как что-то необычное и живое, а как товар, который просто с большим или меньшим удобством и успехом выполняет свою функцию.

автопродажи, авторынок, технология, китайские авто
2 ноября 2023
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