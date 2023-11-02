Инженерная катастрофа китайского автопрома

Поскольку формальный перечень технологий и инноваций начинает вступать в противоречие с практической реализацией конечной концепции авто. Раньше я говорил о том, что ожидаю от китайского автопрома прорыва, нового качественного скачка в мире инерционных технологий мобильности. Однако он почему-то пока не случился. И складывается впечатление, что это вряд ли произойдет в ближайшем будующем. Давайте попробуем разобраться в причинах.

А их много. Похоже, что коварный европейский автопром сумел уловить слабость китайской модели создания авто. Ведь в КНР не делают машины в общепринятом смысле этого слова. С душой, уникальным характером и уникальной историей. Бодрые и активные китайские компании с устрашающей скоростью штампуют товар. Много и качественно, по крайней мере, по своим меркам. Но что самое печальное, он абсолютно бездушен. Просто на выходе с конвейера появляется некий инженерный объект, способный к перемещению и формально соответствующий современным нормам автомобилестроения.

Эти механизмы, их внешний вид, и эксплуатационные характеристики абсолютно не заботят производителя. Наверное, это можно сравнить с поведением пастуха, которому нельзя привязываться к коровам, которых пасут ради мяса. Вот и получаются транспортные средства, рожденные не в любви, а исключительно ради прибыли. Но это полбеды.