В России начались продажи больших минивэнов Hyundai

Как сообщает «Российская газета», минивэны Hyundai Custo оснащаются бензиновыми турбомоторами объемом 1,5 литра мощностью 170 л. с. и 2,0-литровым двигателем отдачей 236 сил. У обеих версий — 8-ступенчатый «автомат» и передний привод.

Габариты Custo составляют 4950 х 1850 х 1734 мм, колесная база — 3055 мм. В салоне три ряда кресел — второй может быть как сплошным диваном, так и раздельными сиденьями. Объем багажника составляет минимум 262 литра.

Салон щеголяет вертикально расположенным тачскрином мультимедийной системы, рулевым колесом с усеченным снизу ободом, цифровой приборной панелью и кнопочным пультом управления «автоматом». И да, автомобиль назван так в честь знаменитого путешественника Жака Ива Кусто.