Невероятно, но факт: сервисмены назвали самые дорогие в обслуживании «массовые» иномарки

Фото: Global Look Press
Стоимость обслуживания иностранных автомобилей в России в нынешнем году выросла в среднем на 21%. Некоторые модели массового сегмента стали особенно дорогими в эксплуатации — например, близнецы Volkswagen Polo и Skoda Rapid.
Александр Пономарев

Как сообщает «Российская газета», директор по сервису автомобильного маркетплейса Fresh Александр Носко рассказал о том, какие модели массового сегмента дороже всего обходятся владельцам. Отечественные водители в среднем проезжают около 17 000 км в год, поэтому за пять лет эксплуатации машины им придется совершить порядка шести визитов в сервисный центр.

Для владельца Volkswagen Polo это обойдется в 68 559 рублей, а Skoda Rapid за тот же срок потребует уже 85 225 рублей, подчеркнул эксперт. Самыми дорогими в содержании автомобиля позициями — кроме топлива, конечно — являются детали и расходники.

Оптика для корейских моделей в нынешнем году стала дороже на 36—47%, а бамперы, фары и катализаторы для японских и французских машин прибавили в цене примерно 90%, отметил Носко. Оптовая стоимость трансмиссионных и моторных масел, в свою очередь, выросла в стоимости до 1000 рублей за литр.

авторынок, кризис, автосервис, ремонт, запчасти
7 ноября 2023
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