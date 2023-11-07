Volkswagen показал интерьер нового Crafter

Судя по художественному наброску, новый Crafter получит новую мультимедийную систему с 12,9-дюймовым тачскрином в стиле всех последних Volkswagen, а также впервые в истории модели обретет цифровую панель приборов с несколькими режимами отображения информации. На рисунке видно, что интерфейс мультимедийки заимствован у недавно представленного электрокара ID.Buzz.

Аналоговых кнопок интерьер Crafter почти лишится — селектор коробки передач переедет на рулевую колонку, а стояночный тормоз сделают электромеханическим, чтобы освободить пространство вокруг водительского кресла и тем самым расширить диапазон его регулировок. Наконец, в салоне появился новый руль, а список водительских ассистентов существенно расширится.

Конечно, у фургона будут и более простые версии с аналоговой комбинацией приборов и обычным рычагом коробки передач на центральной консоли. В моторной гамме сохранятся дизели мощностью от 140 до 177 лошадиных сил, появится новый 8-ступенчатый «автомат» и разные типы привода.