Санкционный транзит: почему Грузия не перекрыла экспорт автомобилей в Россию

Еще в начале августа 2023 годаГрузия заявила о полном запрете на экспорт автомобилей в Россию. Все, что завозилось морем из США и Европы таможилось в Армении, а после «доводилось до состояния» в Грузии и ехало в Россию, отныне находится под запретом. Рукоплещет Америка, поддерживает Старый Свет, счастлива Украина. Огромное количество мастерских, в которых работали граждане страны, предприниматели и прочие задействованные лица никого не волнуют. Главное — информационный шум и мнение во всем мире. А свои-то потерпят, не впервой.

Впрочем, истина, как обычно, далека от политических заявлений: трасса М4 «Дон» (прямая, напомним, дорога из Тбилиси в Москву) заполнена автовозами, на которых в Первопрестольную, а дальше по всей России едут автомобили. Новые и подержанные, современные и не очень. Объединяет их одно: грузинские таможенные номера. Минуточку! А как же санкции? По прошествии трех месяцев машины, несмотря на громкий государственный запрет, продолжают переходить границу, получать таможенные документы и благополучно поступать в продажу в РФ.