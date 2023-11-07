Санкционный транзит: почему Грузия не перекрыла экспорт автомобилей в Россию

Еще в начале августа 2023 годаГрузия заявила о полном запрете на экспорт автомобилей в Россию. Все, что завозилось морем из США и Европы таможилось в Армении, а после «доводилось до состояния» в Грузии и ехало в Россию, отныне находится под запретом. Рукоплещет Америка, поддерживает Старый Свет, счастлива Украина. Огромное количество мастерских, в которых работали граждане страны, предприниматели и прочие задействованные лица никого не волнуют. Главное — информационный шум и мнение во всем мире. А свои-то потерпят, не впервой.
Впрочем, истина, как обычно, далека от политических заявлений: трасса М4 «Дон» (прямая, напомним, дорога из Тбилиси в Москву) заполнена автовозами, на которых в Первопрестольную, а дальше по всей России едут автомобили. Новые и подержанные, современные и не очень. Объединяет их одно: грузинские таможенные номера. Минуточку! А как же санкции? По прошествии трех месяцев машины, несмотря на громкий государственный запрет, продолжают переходить границу, получать таможенные документы и благополучно поступать в продажу в РФ.
Эксперты говорят, что стало чуточку сложнее (читай — дороже), но фатально ничего не поменялось. Деньги, как и раньше, отправляются через криптовалюту, оформление идет с большим числом «заинтересованных лиц», но идет, машины границу проходят. Ехали и будут ехать, потому что грузины, остро нуждающиеся в деньгах от автобизнеса, не будут перекрывать сами себе кислород по воле далеких, зачастую даже не находящихся в самой Грузии, политиков.
Бизнес есть бизнес, тут решают деньги, а не чьи-то там заявления. Единственное направление, которое действительно перестало быть актуальным — это американские страховые аукционы, на которых покупали так называемые битки, восстанавливали в Закавказье и везли на продажу к нам. Этот маневр сейчас выгоднее проводить по другому направлению — через Белоруссию. Прибалтийские «гранды» тоже страшны исключительно на словах, а за живые деньги готовы немного отступить от общей «политики партии». Никогда такого не было, и вот опять.