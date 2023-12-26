Объем двигателя — до 2 литров: Южная Корея ограничила поставки машин в Россию

Южнокорейское министерство торговли, промышленности и энергетики расширило список запрещенных к поставкам в Россию и Белоруссию товаров до 1159 единиц номенклатуры. В число 682 новых позиций, кроме, например, строительного оборудования, аккумуляторных батарей и компонентов для авиационной техники, вошли и легковые автомобили с рабочим объемом двигателя более 2000 «кубиков». До сих пор ограничения на экспорт в РФ действовали лишь на машины стоимостью более 50 000 долларов — литраж мотора при этом никак не регламентировался.

В качестве причины для расширения ограничений корейские власти указывают некую «высокую вероятность» использования этих товаров в военных целях. «Общим правилом является запрет на экспорт товаров из списка. Однако предусматривается и выдача индивидуальных разрешений после особых проверок в тех случаях, когда соблюдается ряд условий — например, заключение контракта до вступления в силу ограничений или поставки дочерним организациям», — отметили в министерстве.

Нововведения вступают в силу с 2024 года.