Changan объявил о старте российских продаж гибридного кроссовера Uni-K

Фото: Changan
Теперь вместе с бензиновой версией кроссовера Changan Uni-K российским покупателям доступна и гибридная модификация iDD, которую уже можно приобрести в дилерских центрах китайского бренда по всей стране. В чисто электрическом режиме новинка может проехать 135 км.
Александр Пономарев

Как сообщает пресс-служба Changan, гибридная система Intelligent Dual Drive кроссовера Uni-K iDD объединяет электромотор мощностью 150 л. с. и 166-сильный 1,5-литровый бензиновый турбомотор. Коробка передач — 6-ступенчатый «автомат», привод — передний. Электромотор работает в тандеме с LFP-батареей емкостью 30,7 кВт⋅ч, оборудованной контуром автономного терморегулирования. В режиме быстрой зарядки емкость можно пополнить с 20 до 80% за полчаса, от бытовой электросети полная «подпитка» аккумулятора в домашних условиях займет около четырех часов.

Changan обещает гибридному кроссоверу при полностью заправленном топливном баке и максимальном заряде батареи запас хода в 1000 километров. Кроме того, в режиме параллельного подключения электромотора и бензинового двигателя силовая установка выдает суммарный крутящий момент 585 Н·м, что делает iDD самой динамичной версией Uni-K.

Что же касается стоимости, то гибридный Changan Uni-K iDD предлагается в единственной комплектации Tech по цене от 5 219 900 рублей. Для сравнения: стартовый прайс бензинового кроссовера — 3 339 900 целковых.

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27 декабря 2023
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