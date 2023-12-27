Changan объявил о старте российских продаж гибридного кроссовера Uni-K

Как сообщает пресс-служба Changan, гибридная система Intelligent Dual Drive кроссовера Uni-K iDD объединяет электромотор мощностью 150 л. с. и 166-сильный 1,5-литровый бензиновый турбомотор. Коробка передач — 6-ступенчатый «автомат», привод — передний. Электромотор работает в тандеме с LFP-батареей емкостью 30,7 кВт⋅ч, оборудованной контуром автономного терморегулирования. В режиме быстрой зарядки емкость можно пополнить с 20 до 80% за полчаса, от бытовой электросети полная «подпитка» аккумулятора в домашних условиях займет около четырех часов.

Changan обещает гибридному кроссоверу при полностью заправленном топливном баке и максимальном заряде батареи запас хода в 1000 километров. Кроме того, в режиме параллельного подключения электромотора и бензинового двигателя силовая установка выдает суммарный крутящий момент 585 Н·м, что делает iDD самой динамичной версией Uni-K.

Что же касается стоимости, то гибридный Changan Uni-K iDD предлагается в единственной комплектации Tech по цене от 5 219 900 рублей. Для сравнения: стартовый прайс бензинового кроссовера — 3 339 900 целковых.