Сервис подержанных автомобилей Pango Cars расширился до 60 дилерских центров

Фото: globallookpress.com
Число партнеров федеральной автомобильной экосистемы (или, если простыми словами, сервиса по продаже проверенных машин с пробегом) Pango Cars с момента запуска проекта в августе уходящего года увеличилось до 60 дилеров в 15 городах России. За пять месяцев было сертифицировано более 9000 подержанных авто.
Александр Пономарев

Как сообщает пресс-служба Pango Cars, на «вторичке» такое количество сертификатов за указанный временной отрезок выдано впервые. Всего же в системе уже представлено около 50 000 автомобилей в Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже, Ростове-на-Дону, Старом Осколе, Оренбурге, Краснодаре, Екатеринбурге, Ижевске, Тюмени, Нижневартовске, Сургуте, Уфе, Перми и Новосибирске.

— Автомобильный рынок с пробегом продолжает удерживать сильные позиции, поэтому сегодня важно предоставлять весь спектр необходимой поддержки, как кредитование, страхование, качественная диагностика технического состояния и обслуживание. В 2024 году мы планируем открывать дилерские центры с максимальным покрытием по всей стране с полным объемом услуг, — заявил руководитель проекта Pango Cars Антон Ганжа.

После ухода зарубежных компаний гарантийная и постгарантийная поддержка осуществляться, по сути, перестала, но владельцы автомобилей с пробегом любых марок и моделей сегодня могут получить ее у Pango Cars.

автопродажи, авторынок, дилеры, вторичный рынок, подержанные авто
27 декабря 2023
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