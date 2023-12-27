Сервис подержанных автомобилей Pango Cars расширился до 60 дилерских центров

Как сообщает пресс-служба Pango Cars, на «вторичке» такое количество сертификатов за указанный временной отрезок выдано впервые. Всего же в системе уже представлено около 50 000 автомобилей в Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже, Ростове-на-Дону, Старом Осколе, Оренбурге, Краснодаре, Екатеринбурге, Ижевске, Тюмени, Нижневартовске, Сургуте, Уфе, Перми и Новосибирске.

— Автомобильный рынок с пробегом продолжает удерживать сильные позиции, поэтому сегодня важно предоставлять весь спектр необходимой поддержки, как кредитование, страхование, качественная диагностика технического состояния и обслуживание. В 2024 году мы планируем открывать дилерские центры с максимальным покрытием по всей стране с полным объемом услуг, — заявил руководитель проекта Pango Cars Антон Ганжа.

После ухода зарубежных компаний гарантийная и постгарантийная поддержка осуществляться, по сути, перестала, но владельцы автомобилей с пробегом любых марок и моделей сегодня могут получить ее у Pango Cars.