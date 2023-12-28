Минпромторг сжалился над россиянами, которые привезли автомобили из-за границы

Как сообщает пресс-служба Минпромторга, для того, чтобы претендовать на льготный утильсбор, договор купли-продажи должен быть заключен до 29 октября 2023 года, а свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства или электронный ПТС — до 21 декабря 2023 года. Таким образом, россияне, которые купили машину до 29 октября, привезли ее в РФ и оформили СБКТС/ЭПТС до 21 декабря, вполне могут получить скидку.

А вот те, кто импортировал автомобиль с территории стран ЕАЭС с привлечением посредников, оформил его и уже успел оплатить утильсбор по полной ставке, получат право на возврат уплаченной суммы — с учетом новых условий. Для этого придется подать соответствующее заявление в ФТС. Для проверки даты выдачи СБКТС ответственными федеральными органами исполнительной власти будет использоваться реестр Росстандарта, уточняет ведомство. Минпромторг также пообещал внести соответствующие изменения в нормативно-правовую базу.