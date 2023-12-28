Насколько в 2023 году подорожали услуги автосервисов и чего ждать дальше

Как сообщают «Известия», цены на обслуживание машин в автосервисах неумолимо толкают вверх дефицит запчастей, нехватка квалифицированных кадров в отрасли и востребованность ремонтных мастерских в принципе — ведь российский автопарк стареет, покупать новые автомобили на гарантии мало кто может себе позволить, так что остается лишь чинить старые. Иных вариантов у большинства россиян нет. Как результат — по данным Союза автосервисов РФ, большая часть независимых станций подняла в уходящем году цены на 10—20%. В сети Fit Service добавили, что средний чек за 11 месяцев вырос на 23% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составляет 7800 рублей.

Член Общественного совета при ГУ МВД России по Москве Петр Шкуматов оценил подорожание услуг автосервисов в 25%. «Вырос спрос на услуги автосервисов, так как старых автомобилей становится больше, им требуется более частое обслуживание», — объяснил он. Кроме того, на прайсы повлияло подорожание оборудования и инструментов для обслуживания и ремонта, подчеркнули в Fit Service. Наибольший рост цен на запчасти зафиксирован в группе «под заказ» — это агрегаты трансмиссии, рулевые рейки, двигатели, кузовные запчасти и оптика.