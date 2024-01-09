Бывший завод Hyundai в Санкт-Петербурге нашел способ восстановить работу

Как сообщает «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу компании ХММР, на перезапущенном заводе сейчас работает 800 человек. Hyundai остановил предприятие в марте 2022-го из-за проблем с поставками комплектующих после введения санкций против России. В конце того же года руководство сократило две трети сотрудников. А в декабре 2023-го стало известно, что Hyundai продает завод в Санкт-Петербурге компании «Арт-Финанс».

Возобновить сборку автомобилей на предприятии планируется до середины 2024-го. Скорее всего, на заводе будут производить прежние модели — из оставшихся компонентов, но под китайским брендом, поскольку права на использование товарного знака Hyundai корейцы оставили себе. В числе возможных вариантов называют GAC и BAIC.

Предприятие «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» работало в Санкт-Петербурге с 2010 года — с его конвейера сходили Hyundai моделей Solaris и Creta, а также Kia моделей Rio и Rio X-Line.