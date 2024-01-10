Hyundai рассекретил обновленную Creta до премьеры

Обновленная Hyundai Creta получит внешность в духе более крупного кроссовера Santa Fe — модель станет такой же угловатой и брутальной снаружи. Спереди узнать новинку можно будет по узкой диодной полосе ходовых огней с интегрированными «поворотниками», прожекторам фар головного света чуть ниже и большой прямоугольной решетке радиатора. На бампере появилась массивная серебристая накладка. Фонари по нынешней моде соединит светящаяся полоса, а вишенкой на торте станут колеса нового дизайна.

В интерьере появится кластер из двух 10,25-дюймовых экранов приборной панели и мультимедийной системы. Обновленный кроссовер получит более богатое оснащение — двухзонный «климат», панорамную крышу, аудиосистему Bose, вентиляцию передних кресел, систему кругового обзора и расширенный набор ассистентов безопасности.

Под капотом рестайлинговой Creta появится новый 1,5-литровый бензиновый турбомотор мощностью 160 л. с. и 7-ступенчатый «робот» с двойным сцеплением. Остальные варианты силовых установок останутся прежними.

Стоимость и даты запуска продаж огласят после дебюта.