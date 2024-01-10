Стало известно, сколько автомобилей «Москвич» продал в 2023 году

Как сообщает пресс-служба «Москвича», в статистику продаж успела попасть и новинка — лифтбэк «Москвич 6», который появился на рынке в октябре и разошелся тиражом в 250 машин. Последний месяц 2023 года марка завершила с результатом в 2243 проданных автомобиля.

На нынешний год у завода амбициозные планы — в первом полугодии на конвейер должен встать среднеразмерный кроссовер «Москвич 5», позже к нему присоединится более крупный «Москвич 8» с тремя рядами кресел, а также ожидается электрическая версия лифтбэка «Москвич 6».

Предсерийный прототип «Москвича 5» показали минувшим летом — это будет перелицованный JAC JS5/Sehol X6 с 1,5-литровыми бензиновыми турбомоторами мощностью 149 или 184 л. с. и вариатором либо «роботом» на выбор. Привод — только передний. «Москвич 8» построят из JAC X8 Plus с 1,5-литровым турбомотором мощностью 150 л. с. и 6-ступенчатым «роботом». Ведущие колеса — тоже исключительно передние.