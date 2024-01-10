В новогодние каникулы россияне скупали новые автомобили

Как сообщает «Коммерсантъ», с 1 января цены на легковые автомобили не выросли — вопреки привычному для российских клиентов тренду. До 2022 года зарубежные марки всегда обновляли прайс-листы, что способствовало ажиотажному спросу на остатки «прошлогодних» машин. По мере ухода этих брендов с отечественного рынка такая практика исчезла, но покупатели к ней уже привыкли, что и подогревает интерес к приобретению авто, утверждает Сергей Удалов из агентства «Автостат».

В «Авилоне» отметили, что трафик в салонах и звонки были на традиционном уровне, а по электромобилям — даже выше, поскольку их популярность растет. В «Рольфе» оценили покупательскую активность как «выше аналогичного периода прошлого года на 30%».

В «Автостате» считают, что продажи в январе выйдут на уровень около 70—80 тысяч автомобилей (в январе 2023 года было продано 45 200 легковых машин), и «тенденция к росту цен на фоне объективных факторов продолжится».