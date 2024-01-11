В Россию привезли новый кроссовер Dodge

Кроссовер Dodge Hornet был представлен публике в 2022 году — и это довольно нетипичный для марки автомобиль. Под кузовом узнаваемого дизайна скрывается итальянская модель Alfa Romeo Tonale. Теперь он добрался и до России — естественно, путем параллельного импорта. На популярном сайте бесплатных объявлений автосалон из Московской области выставил на продажу машину 2023 года выпуска с 2,0-литровым турбомотором мощностью почти 268 л. с. и 9-ступенчатым «автоматом» ZF.

Привод — полный, с муфтой в приводе задних колес. Комплектация у Hornet максимальная — салон из алькантары, адаптивный круиз-контроль, двухзонный «климат», бесключевой доступ, камера заднего вида, всевозможные подогревы и многое другое. Продавец надеется выручить за автомобиль без малого семь миллионов рублей, включая утилизационный сбор.