В Россию привезли новый кроссовер Dodge

Фото: Dodge
Первая за 12 лет новая модель американской марки Dodge появилась в продаже в России — это кроссовер Hornet, представляющий собой перелицованную Alfa Romeo. За удовольствие стать его владельцем придется заплатить семь миллионов рублей.
Александр Пономарев

Кроссовер Dodge Hornet был представлен публике в 2022 году — и это довольно нетипичный для марки автомобиль. Под кузовом узнаваемого дизайна скрывается итальянская модель Alfa Romeo Tonale. Теперь он добрался и до России — естественно, путем параллельного импорта. На популярном сайте бесплатных объявлений автосалон из Московской области выставил на продажу машину 2023 года выпуска с 2,0-литровым турбомотором мощностью почти 268 л. с. и 9-ступенчатым «автоматом» ZF.

Привод — полный, с муфтой в приводе задних колес. Комплектация у Hornet максимальная — салон из алькантары, адаптивный круиз-контроль, двухзонный «климат», бесключевой доступ, камера заднего вида, всевозможные подогревы и многое другое. Продавец надеется выручить за автомобиль без малого семь миллионов рублей, включая утилизационный сбор.

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11 января 2024
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