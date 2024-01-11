Успеть до выборов: почему выгодно купить нового «китайца» до марта

Ни для кого не секрет, что многомиллионные ценники в дилерских центрах автоторговцев вызваны преимущественно слабостью российской валюты. Когда курс рубля к доллару болтается между 90 и 100, о недорогих иномарках (даже китайских) говорить не приходится. Однако существует ряд предпосылок для роста отечественной валюты как минимум до марта текущего года. Конспирологи-политологи ожидают этого события как следствия попыток властей подготовить общественное самочувствие россиян к мартовским выборам Президента России.
Экономисты же предпочитают оперировать более приземленными материями. Например, тем фактом, что с 9 января 2024 года Минфин и Центробанк возобновили финансовые операции по пополнению и использованию средств ФНБ — за счет реализации нефтегазовой выручки страны. Ранее сообщалось, что для этого Минфин намерен продавать валюту на 11,8 млрд. рублей в день. Причем в январе этот уровень будет превышен еще на дополнительные 0,8 млрд./день.
Кроме того, власти ожидали получить за декабрь 2023-го 362 млрд. рублей дополнительных нефтегазовых доходов. В реальности их оказалось кратно меньше. «Бюджетное правило» требует от Минфина продать валюту в размере этой разницы. Чтобы больше не утомлять читателя всей этой макрофинансовой цифирью скажем, что за январь текущего года на российский валютный рынок будет вывалено иностранных денег на сумму, эквивалентную 40—50 млрд. рублей.
В феврале ожидаются сопоставимые объемы продаж. Согласно ожиданиям финансовых аналитиков, это приведет к укреплению рубля до 87 за доллар. Кое-кто прогнозирует достижение уровня в 85 рублей за «американца».
А теперь вспомним, что с прошлого года на складах дилеров России скопилось нераспроданных 170 000—200 000 автомобилей. Преимущественно «китайцев». Кредиты нынче дорогие и ожидать, что рекордные товарные запасы вот прямо сейчас распродадутся — как минимум странно. Плюс в это самое время в Россию едут новые партии легковушек из Китая — заказанные ранее по курсу «под 100 рублей за доллар». Между тем, последний уже начал снижаться на бирже: на данный момент его цена вплотную приблизилась к 89 рублям.
В такой ситуации у автоторговцев возникает несколько причин поскорее избавиться от забитых складов. Во-первых, просто потому, что непроданные ТС — «замороженные» деньги. Во-вторых, подешевевший доллар открывает возможность закупиться машинами на будущее по гораздо более выгодной рублевой цене.
А самый действенный способ стимулировать продажи залежавшегося товара — заметное снижение его цены. Поэтому можно ожидать, что на протяжении января-февраля текущего года автодилеры будут массово организовывать всевозможные распродажные акции-скидки. А автомобилистам стоит воспользоваться этим моментом. Ведь никто не знает точно: что именно ждет российскую экономику после марта 2024-го.