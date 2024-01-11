Успеть до выборов: почему выгодно купить нового «китайца» до марта

Ни для кого не секрет, что многомиллионные ценники в дилерских центрах автоторговцев вызваны преимущественно слабостью российской валюты. Когда курс рубля к доллару болтается между 90 и 100, о недорогих иномарках (даже китайских) говорить не приходится. Однако существует ряд предпосылок для роста отечественной валюты как минимум до марта текущего года. Конспирологи-политологи ожидают этого события как следствия попыток властей подготовить общественное самочувствие россиян к мартовским выборам Президента России.

Экономисты же предпочитают оперировать более приземленными материями. Например, тем фактом, что с 9 января 2024 года Минфин и Центробанк возобновили финансовые операции по пополнению и использованию средств ФНБ — за счет реализации нефтегазовой выручки страны. Ранее сообщалось, что для этого Минфин намерен продавать валюту на 11,8 млрд. рублей в день. Причем в январе этот уровень будет превышен еще на дополнительные 0,8 млрд./день.

Кроме того, власти ожидали получить за декабрь 2023-го 362 млрд. рублей дополнительных нефтегазовых доходов. В реальности их оказалось кратно меньше. «Бюджетное правило» требует от Минфина продать валюту в размере этой разницы. Чтобы больше не утомлять читателя всей этой макрофинансовой цифирью скажем, что за январь текущего года на российский валютный рынок будет вывалено иностранных денег на сумму, эквивалентную 40—50 млрд. рублей.