Обновленный кроссовер Hongqi HS5 готов к старту российских продаж

О скором появлении HS5 в автосалонах рассказал нашим коллегам из «Российской газеты» директор «Авилон Hongqi» Александр Залогин. «Мы ожидаем поступление премиального кроссовера Hongqi HS5 New в течение недели. Он будет представлен у нас в двух комплектациях — Comfort (5 390 000 рублей) и Deluxe (5 990 000 рублей)», — заявил он.

Модель оснащена 2,0-литровым турбомотором мощностью 245 л. с. и 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Залогин подчеркнул, что Hongqi предлагает широкий набор опций и функций активной безопасности.

У версии Comfort, к примеру, есть панорамная крыша, система кругового обзора, бесключевой доступ, подогрев кресел, а у комплектации Deluxe вдобавок подогревается и руль, есть круиз-контроль, память настроек рулевого колеса и зеркал, задний парктроник и сенсорное управление дверью багажника.

— В интерьере используются два экрана по 12,3 дюйма, проекционный экран на 8,3 дюйма и 9-дюймовое внутреннее зеркало заднего вида. Кроме того, автомобиль имеет 253-цветное окружающее освещение и аудиосистему Bose с 12 динамиками, — добавил представитель «Авилон Hongqi».