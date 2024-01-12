Выставка электроники CES−2024: почему российский автопром обречен остаться лузером

На CES−2024 компании обычно демонстрируют то, что станет массовым продуктом не более чем через год-два. Так бывает с компьютерами, смартфонами, ПО и прочим. На этот раз 'самый писк" здесь продемонстрировали автопроизводители. Они буквально хором ломанулись применять искусственный интеллект в своих ТС. Сценарий происходящего крайне похож на то, как лет 15 назад все резко начали носиться с электромобилями. К чему это привело на сегодняшний день — мы в курсе. Нынешнее повальное увлечение ИИ было спровоцировано выходом в мир ChatGPT и ему подобных генеративных нейросетей.
Так, в ходе CES−2024 Hyundai Motor демонстрировала не модели бренда, а свою стратегию превращения в разработчика ПО. VW объявил, что уже в этом году начнет устанавливать на все свои машины интерфейс голосового общения водителя c ТС на основе ИИ. BMW в компании с Amazon собралась оснащать автомобили личным помощником с искусственным интеллектом Alexa. Google объявил, что его голосовой помощник будет работать в моделях Nissan и Lincoln. А Microsoft установит свой вариант ИИ на электромобили Honda уже в 2026 году.
Примечательно, что одно из подразделений LG показало на CES−2024 собственный концепт беспилотного электромобиля — управляемого, разумеется, генеративной нейросетью. То есть очередной производитель электроники полез на рынок мобильности.
Все это означает, что транспортные средства в самом близком будущем станут даже более «навороченными» гаджетами чем смартфоны! А в России… Мы, конечно: пытаемся внедрить что-то там искусственно-интеллектуальное в машины: беспилотные КамАЗ аж по трассе М−11 гоняем, например…
Но при всем при том пока никак не можем справиться даже с выпуском всего списка автокомплектующих для обычных LADA. Достаточно сказать, что элементная база для вроде как российских систем ABS/ESP и блоков управления двигателями практически полностью закупается в КНР. А основная масса металлообрабатывающих станков на отечественных предприятиях поставляется все тем же Китаем, Кореей и прочими иностранцами.
С такого, с позволения сказать, «технологического уровня» угнаться за иностранным автопромом, внедряющим сейчас ИИ в свои массовые модели, просто нереально. Поэтому пора уже смириться и принять тот факт, что удел российского автопроизводителя — в лучшем случае иранский путь развития. То есть надо не выпендриваться и сосредоточиться на выпуске простых (и желательно надежных!) машин, а не пытаться выращивать «личинок Терминатора» на колесах. Оно, на самом деле, и к лучшему: ведь основная задача автомобиля — возить человека, а не болтать с ним.