Выставка электроники CES−2024: почему российский автопром обречен остаться лузером

На CES−2024 компании обычно демонстрируют то, что станет массовым продуктом не более чем через год-два. Так бывает с компьютерами, смартфонами, ПО и прочим. На этот раз 'самый писк" здесь продемонстрировали автопроизводители. Они буквально хором ломанулись применять искусственный интеллект в своих ТС. Сценарий происходящего крайне похож на то, как лет 15 назад все резко начали носиться с электромобилями. К чему это привело на сегодняшний день — мы в курсе. Нынешнее повальное увлечение ИИ было спровоцировано выходом в мир ChatGPT и ему подобных генеративных нейросетей.

Так, в ходе CES−2024 Hyundai Motor демонстрировала не модели бренда, а свою стратегию превращения в разработчика ПО. VW объявил, что уже в этом году начнет устанавливать на все свои машины интерфейс голосового общения водителя c ТС на основе ИИ. BMW в компании с Amazon собралась оснащать автомобили личным помощником с искусственным интеллектом Alexa. Google объявил, что его голосовой помощник будет работать в моделях Nissan и Lincoln. А Microsoft установит свой вариант ИИ на электромобили Honda уже в 2026 году.

Примечательно, что одно из подразделений LG показало на CES−2024 собственный концепт беспилотного электромобиля — управляемого, разумеется, генеративной нейросетью. То есть очередной производитель электроники полез на рынок мобильности.