Минпромторг подвел итоги производства автомобилей в 2023 году

Как сообщает ТАСС, глава Минпромторга Денис Мантуров озвучил эти цифры на совещании премьер-министра Михаила Мишустина с вице-премьерами, к коим он также относится. В конце прошлого года стало известно, что после введения санкций 50% автомобильных заводов в России до сих пор простаивают без работы. Несмотря на рост по сравнению с 2022 годом, суммарный объем производства машин в настоящее время все-таки ниже уровня предыдущих кризисов 2009—2010 и 2015—2016 годов.

В 2022 году в России работал 21 крупный автозавод — предприятия выпускали как массовые, так и премиальные модели. Из них 10 сборочных площадок контролировались автоконцернами из стран, впоследствии признанных российскими властями недружественными. Еще шесть, включая АВТОВАЗ и «Автотор», собирали машины зарубежных производителей. Санкции привели к остановке почти всех производств. Вскоре выпуск российских автомобилей возобновился, а места ушедших с нашего рынка иностранных игроков были заняты отечественными инвесторами.