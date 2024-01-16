Geely отчиталась о росте мировых продаж автомобилей на 20%

Как сообщает пресс-служба Geely, продажи марок Geely, Lynk & Co, Zeekr, Volvo, Polestar, Proton, Lotus, smart, Radar, LEVC и Farizon установили новый рекорд — шестой год подряд холдинг продает более 2 000 000 машин.

Собственно Geely реализовала в 2023-м 1,68 млн. автомобилей (+18% к результату 2022-го). Lynk & Co — 220 250 ед. (+22%), Zeekr — 118 685 экземпляров (+65%), Proton — 154 611 (+9,3%). Lotus прибавил сразу 1300% в годовом выражении, но абсолютных цифр холдинг не озвучил. Volvo продала рекордные 708 716 автомобилей, Polestar — 54 600 электрокаров. Smart «пристроил» около 70 000 «электричек», прибавили в объеме и остальные бренды Geely.

В наступившем году китайцы ждут увеличения спроса прежде всего на электрифицированные автомобили. Так, Geely поставила цель увеличить продажи на 18% по сравнению с 2023 годом, а Zeekr и вовсе надеется удвоить свой нынешний результат. Основная задача для Polestar — повысить рентабельность и увеличить годовой объем до 150 000 единиц к 2025 году.