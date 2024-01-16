Внедорожник Tank 300 получит битурбомотор V6 уже в нынешнем году

Как сообщает китайский портал Autohome со ссылкой на Минпромторг КНР, в базе данных ведомства уже появилась информация о новой модели. Версия внедорожника с мощным мотором V6 построена на базе исполнения Border Limited Edition. Автомобиль получит 3,0-литровый бензиновый двигатель с двумя турбинами мощностью 360 л. с. и 9-ступенчатую автоматическую коробку передач. Разработка модели завершится во втором квартале 2024 года, после чего можно ожидать официальную премьеру вездехода.

Для Tank 300 V6 предусмотрены металлические защитные бамперы, расширители колесных арок, багажник на крыше и другое внедорожное оборудование. Автомобиль сможет преодолевать броды глубиной до 200 мм, но трансмиссия пока остается загадкой — это может быть как муфта, так и схема с жестким подключением.

Любопытно, что средства на разработку мощной шестицилиндровой версии Tank собрал у фанатов модели 300 — об этом автопроизводитель объявил в марте 2023 года, после чего набрать нужную сумму удалось в кратчайшие сроки.