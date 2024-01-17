Changan представил новый кроссовер под суббрендом Deepal

Как сообщает «Российская газета», габариты G318 составят 4998 х 1985 х 1960 мм, длина колесной базы — 2880 мм. За доплату автомобиль можно оборудовать довольно широким набором опциональных аксессуаров внедорожного толка — светодиодной «люстрой», экспедиционным багажником, подножками с электроприводом, разнообразными декоративными накладками на боковые части кузова, фаркопом и другими штуками.

Багажная дверь с запасным колесом открывается вбок. Снаряженная масса кроссовера Deepal — 2360 кг, полная — 2800 кг. Внедорожная тематика в облике экстерьера будет поддержана и дизайном интерьера — салон получит брутальные ручки и нарочито «грубые» детали.

Главными конкурентами Deepal G318 считаются внедорожники Tank. Стоимость автомобиля в Китае составит 300 000 юаней или примерно 3,65 млн. рублей по нынешнему курсу.