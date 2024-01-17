Changan представил новый кроссовер под суббрендом Deepal

Фото: Минпромторг КНР
Китайская компания Changan показала новый кроссовер, который выйдет на рынок под названием Deepal G318. Это будет гибрид с силовой установкой из пары электромоторов и ДВС совокупной мощностью 430 л. с.
Александр Пономарев

Как сообщает «Российская газета», габариты G318 составят 4998 х 1985 х 1960 мм, длина колесной базы — 2880 мм. За доплату автомобиль можно оборудовать довольно широким набором опциональных аксессуаров внедорожного толка — светодиодной «люстрой», экспедиционным багажником, подножками с электроприводом, разнообразными декоративными накладками на боковые части кузова, фаркопом и другими штуками.

Багажная дверь с запасным колесом открывается вбок. Снаряженная масса кроссовера Deepal — 2360 кг, полная — 2800 кг. Внедорожная тематика в облике экстерьера будет поддержана и дизайном интерьера — салон получит брутальные ручки и нарочито «грубые» детали.

Главными конкурентами Deepal G318 считаются внедорожники Tank. Стоимость автомобиля в Китае составит 300 000 юаней или примерно 3,65 млн. рублей по нынешнему курсу.

новинки рынка, автопродажи, авторынок, производители, гибриды, гибридные авто, китайские авто
17 января 2024
303

Опрос

Верите ли вы в будущее электромобилей в России?