Livan объявил о запуске программы бесплатной помощи на дорогах

В рамках ассистанс-сервиса водители в случае ДТП или поломки смогут получить информационную и техническую поддержку — в любое время суток. Специалисты проконсультируют по телефону, помогут найти эвакуированную машину, осуществят мелкий ремонт, заменят колесо, привезут топливо, вызовут аварийного комиссара или доставят сломанный Livan до ближайшего дилера (в радиусе 150 км от города с автосалоном — полностью бесплатно).

В программе участвуют все «официалы» Livan в России, но объем услуг зависит от уровня программы. Действие Livan Assistance Standart будет автоматически активировано при покупке компактного кроссовера X3 Pro, а в случае приобретения более крупного X6 Pro или седана S6 Pro владельцы получат доступ к программе уровня Premium.

Услуги предоставляются бесплатно в течение первого года после покупки машины.