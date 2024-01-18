На бывшем заводе Toyota решили наладить производство новых моделей Aurus

Как выяснил Telegram-канал «Русский автомобиль», новые Aurus массового сегмента с высокой долей вероятности буду собирать на бывшем заводе Toyota в Санкт-Петербурге. Директором компании «Шушары-авто», которой достался завод после ухода марки из нашей страны, стал глава «Аурус Моторс» Андрей Панков, ранее руководивший российскими офисами Renault и Mitsubishi. В интернете тем временем уже появилась масса вакансий сотрудников предприятия Toyota в Шушарах, но все они размещены — сюрприз! — от имени марки Aurus.

— Мы планируем в ближайшее время запустить в производство линейку автомобилей категории S-класса. Мы рассчитываем, что это будет уже в 2025 году, будут первые продажи этих автомобилей. Там и S-класс, и E-класс. Да и в целом для широкого круга потребителей, которые до этого покупали западные марки. Я думаю, что будет интересно и престижно приобретать именно марки Aurus следующей линейки, — обещал Мантуров в интервью ТАСС.

Что касается актуального модельного ряда Aurus, то в 2023 году было продано 115 новых автомобилей — вчетверо больше, чем годом ранее.