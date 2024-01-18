Российский рынок подержанных автомобилей вернулся к доковидным значениям

По данным агентства «Автостат», динамика роста марки LADA на вторичном рынке, несмотря на лидерство в общем зачете (1,3 млн. автомобилей), оказалась наиболее низкой — плюс 7,7%. Среди иномарок традиционно лидирует Toyota — рост на 23,7% (670 400 ед.), далее следуют Kia с прибавкой на 23,7% (319 000 ед.) и Hyundai с 22,8% (315 100 ед.).

В модельном рейтинге, как и в 2020—2021 годы, лидирует Ford Focus — в прошлом году он стал популярнее на 15% и разошелся тиражом в 119 800 экземпляров. На втором месте — ВАЗ−2114 с ростом на 2,9% (116 600 машин). Модель была лидером продаж на «вторичке» в 2022 году.

В пятерку лидеров также попали Kia Rio с ростом продаж на 9,8% (110 500 штук) и Hyundai Solaris с прибавкой в 6,6% (110 000 ед.). А замыкает рейтинг Toyota Corolla, продажи которой поднялись на 21,6% (102 400 ед.).

Добавим, что сегмент подержанных автомобилей возрастом до семи лет составил лишь около 21% вторичного рынка.