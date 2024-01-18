В России предложили создать госкорпорацию «Росавто»

Как рассказал Подщеколдин на очередной пресс-конференции РОАД, названием новой госкорпорации может быть «Росавто». А в качестве примера он приводит Китай, где развитием собственного автопрома «занимаются централизованно».

— Сегодня нам нужен диалог с властью. Нам нужна своя корпорация, которая призвана развивать автомобильную промышленность, — сказал президент РОАД.

Организация будет коммуницировать с правительством в целом и Минпромторгом в частности по вопросам распределения заказов и созданию новых заводов. Кроме того, «Росавто» должна будет выступать с законодательными инициативами, регулирующими отношения участников рынка, а также курировать научную деятельность в университетах и исследовательских институтах, принимающих участие в разработке новых автомобилей и технологий.

Подщеколдин отметил, что продажи новых автомобилей в первый месяц 2024 года снизились по сравнению с январем 2023-го. Согласно пессимистичному сценарию, в 2024-м в России будет реализовано 1,1 млн. машин, а по оптимистичной его версии — 1,3 млн.