Jetour раскрыл подробности о кроссовере T2 для России

Как сообщает пресс-служба Jetour, модель T2 получит известный по Chery Tiggo 8 Pro Max бензиновый мотор 2.0 TGDI мощностью 245 л. с. и 7-ступенчатый «робот». Привод — полный, с муфтой BorgWarner шестого поколения и дифференциалом повышенного трения (eLSD). У машины неплохая геометрическая проходимость — углы въезда и съезда достигают 28°, дорожный просвет — 220 мм. Габариты — 4785 x 2006 x 1880 мм при колесной базе 2800 мм. Кузов изготовлен с применением лазерной сварки и высокопрочных сталей.

Интерьер T2 отделан кожей и алькантарой, а электроника работает на 8-ядерном чипе Qualcomm Snapdragon 8155. Цифровая приборная панель — диагональю 10,25 дюйма, экран мультимедийной системы — 15,6 дюйма. Впервые в модельном ряду Jetour на российском рынке автомобиль получил поддержку Apple CarPlay и Android Auto. В Jetour T2 предусмотрено порядка 50 мест для хранения вещей, отмечает производитель.

Оформить предзаказ на новую модель можно на сайте Jetour, хотя цены будут озвучены только ближе к официальному старту продаж.