Раскрыты технические характеристики гибридного кроссовера Evolute i-Space

Как сообщает пресс-служба «Моторинвест», гибридная силовая установка i-Space состоит из электромотора мощностью 178 л. с. и батареи емкостью 17.52 кВт·ч, которую заряжает 1,5-литровый бензиновый «атмосферник» на 110 сил. Разгон до «сотни» занимает 7,4 секунды, средний расход топлива заявлен на уровне 5,5 л/100 км. Запас хода на электротяге — 87 км, время полной зарядки батареи — четыре часа.

Кроссовер получил панорамную крышу, полностью светодиодную оптику, 19-дюймовые колеса, а также набор систем безопасности и электронных ассистентов. Мультимедийная система Huawei HiCar с 12,3-дюймовым экраном поддерживает Apple CarPlay и Android Auto, аудиосистема насчитывает дюжину динамиков, а передние кресла с электрорегулировками оборудованы вентиляцией и подогревом. Климатическая установка оснащена интеллектуальной функцией очистки воздуха. Третий ряд сидений можно складывать в пропорции 50/50, второй — в пропорции 40/60.

Производство Evolute i-Space будет организовано на собственном заводе компании в Липецкой области. Точная дата начала продаж пока не называется, однако кроссоверы, по словам представителей марки, появятся у дилеров «совсем скоро».